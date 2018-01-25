КРАСНОЯРСК, 25 янв — РИА Новости. Состояние одной из пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ девочки улучшилось, она переведена из реанимации в детское отделение, сообщили РИА Новости в Центре медицины катастроф Бурятии.
"Одна девочка по-прежнему находится в реанимации. Состояние тяжелое, стабильное. Еще одна девочка переведена из реанимации с улучшением в детское отделение. Ее состояние средней степени тяжести. Остальные пострадавшие в удовлетворительном состоянии в отделениях. Мальчика, который нападал, выписали. Он в СИЗО", — сказал собеседник агентства.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о халатности и покушении на убийство двух и более лиц. Напавший подросток ранее был переведен в корпус СИЗО Улан-Удэ для несовершеннолетних. Его двое соучастников задержаны, им предъявлены обвинения.