В Бурятии пострадавшую при нападении на школу перевели из реанимации

Автомобиль реанимации в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5. Архивное фото

Автомобиль реанимации в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5. Архивное фото

КРАСНОЯРСК, 25 янв — РИА Новости. Состояние одной из пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ девочки улучшилось, она переведена из реанимации в детское отделение, сообщили РИА Новости в Центре медицины катастроф Бурятии.

Нападение на учеников 7-го класса в школе в Улан-Удэ произошло в минувшую пятницу. По данным СК, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший.

"Одна девочка по-прежнему находится в реанимации. Состояние тяжелое, стабильное. Еще одна девочка переведена из реанимации с улучшением в детское отделение. Ее состояние средней степени тяжести. Остальные пострадавшие в удовлетворительном состоянии в отделениях. Мальчика, который нападал, выписали. Он в СИЗО", — сказал собеседник агентства.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о халатности и покушении на убийство двух и более лиц. Напавший подросток ранее был переведен в корпус СИЗО Улан-Удэ для несовершеннолетних. Его двое соучастников задержаны, им предъявлены обвинения.