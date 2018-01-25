ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Большинству жильцов подъезда многоэтажного дома в Екатеринбурге, поврежденного в результате взрыва, разрешили вернуться в свои квартиры, сообщает в четверг ГУМЧС по Свердловской области.

Как ранее сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД, взрыв произошел в коридоре на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Пионеров. В результате повреждены внутренние стены коридора в подъезде, двери трех квартир и пассажирский лифт. По данным компании "Екатеринбурггаз", пострадали пятеро детей и шестеро взрослых. По предварительной информации областного ГУ МЧС, в здании взорвались два пятилитровых газовых баллона.

"Жильцам подъезда №1 девятиэтажки на улице Пионеров в Екатеринбурге, где накануне поздним вечером произошел взрыв газовых баллонов, разрешили вернуться в свои квартиры. После проведения осмотра подъезда специалисты пришли к выводу, что опасности для населения нет. Отселены только жители трех поврежденных в результате взрыва квартир. Доступ в поврежденную взрывом секцию ограничен, пострадавшие квартиры отключены от электроэнергии", — говорится в сообщении ГУМЧС.

По данным спасателей, газо-, электро- и теплоснабжение в подъезде, где произошло ЧП, функционируют в штатном режиме.

"Сразу после ЧП силами управляющей компании проведены работы по утеплению подъезда (оконные проемы временно закрыты пленкой, теплоснабжение на лестничных площадках восстановлено). В ближайшее время будут проведены ремонтные работы по устранению последствий взрыва", — отмечает ведомство.