В Приморье военный вертолет вылетел на поиски пропавшего судна

ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Военный вертолет вылетел к месту поиска рыболовного судна в Приморье, которое не выходит на связь, сообщил РИА Новости представитель Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Ранее сообщалось, что рыболовное судно, на борту которого 21 человек, не выходит на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй.

"К месту поиска вылетели два вертолета – спасателей и военный. Время полета до места — 50 минут", — сказал собеседник.

Как сообщил представитель морского координационно-спасательного центра Владивостока, в районе поиска судна штормовая погода. "На место срабатывания буя подходит теплоход Fesco "Диомид", также следует спасательное судно", — добавил собеседник.