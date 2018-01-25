Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов из-за непогоды

НАЛЬЧИК, 25 янв — РИА Новости. Военно-Грузинская дорога вечером в среду из-за непогоды закрылась для проезда большегрузного транспорта, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии.

Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси и нередко закрывается для движения из-за непогоды.

"В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда, а также в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии с 23.30 мск 24 января до особого распоряжения запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке от Владикавказа до Ларса в направлении на выезд из Российской Федерации", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, на данном участке наблюдается скопление автотранспорта в количестве 83 единиц большегрузных автомобилей.