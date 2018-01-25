ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв — РИА Новости. Люди, эвакуированные из жилого дома в Екатеринбурге, где произошел взрыв, размещены в помещении управляющей компании в соседнем здании, сообщает в четверг ГУМЧС по Свердловской области.

Как ранее сообщили РИА Новости в ГУМВД по Свердловской области, взрыв произошел в коридоре на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Пионеров. В результате повреждены внутренние стены коридора в подъезде, двери трех квартир и пассажирский лифт. По данным компании "Екатеринбурггаз", пострадали пятеро детей и шестеро взрослых.

"С места взрыва были спасены 37 человек, из них шестеро детей, люди пока размещены в помещении управляющей компании, находящейся в соседнем здании. Вход в поврежденный подъезд ограничен. Жители в сопровождении спасателей заходят в свои квартиры за теплыми вещами и документами. На базе школы № 146 (улица Уральская, 50а) развернут пункт временного размещения населения", — говорится в сообщении.

По данным ГУМЧС, информации о пострадавших пока не поступало. Всего в ликвидации последствий взрыва задействованы 38 человек, 11 единиц техники. Точная причина происшествия устанавливается.