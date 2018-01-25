В Москве проводят проверку после наезда автомобиля на остановку

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту ДТП, произошедшего в среду вечером на проспекте Мира в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД РИА Новости сообщили, что один человек погиб, четверо ранены после того, как водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта около дома 68 на проспекте Мира. Как сообщил источник в правоохранительных органах, водитель машины, возможно, был пьян. Он отказался от медицинского освидетельствования.

"По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — говорится в сообщении.