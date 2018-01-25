В Екатеринбурге сообщили число пострадавших от взрыва газа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв — РИА Новости. Пятеро детей и шестеро взрослых, по предварительным данным, пострадали при взрыве двух газовых баллонов в Екатеринбурге, сообщает в четверг компания "Екатеринбурггаз".

Как ранее сообщили РИА Новости в ГУМВД по Свердловской области, взрыв произошел в коридоре на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Пионеров. В результате повреждены внутренние стены коридора в подъезде, двери трех квартир и пассажирский лифт.

"По предварительным данным, пострадали пятеро детей и шестеро взрослых. Жильцы эвакуированы службой МЧС. На месте происшествия обнаружено два 5-литровых газовых баллона. Предположительно, кто-то из жителей хранил в многоэтажном доме газовые баллоны, что в рамках противопожарной безопасности делать категорически запрещено", — говорится в сообщении газовиков.

В релизе уточняется, что ЧП произошло в среду в 23.30 местного времени (21.30 мск). Экстренные службы Екатеринбурга продолжают работать на месте ЧП.