Волшебник изумрудной торговли: как природные камни попадают на черный рынок

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Андрей Григорьев. Быстро разбогатеть или провести семь лет за решеткой — при попытке продать необработанный драгоценный камень, как правило, рассчитывают на первое, но часто получают второе. И здесь неважно, был ли он найден, подарен или украден. В России сбыт таких минералов жестко контролируется государством.
Операция под прикрытием
На днях Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор двум местным жителям, обвиняемым в незаконном обороте драгоценных камней. По версии следствия, осужденные пытались продать изумруд стоимостью около трех миллионов рублей. В момент передачи денег их задержали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью областного полицейского главка. При обыске, кроме изумруда, силовики обнаружили еще несколько драгоценных камней, травматические пистолеты, ружья и патроны. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, к операции готовились почти год. Внедрили в криминальную среду своего агента — он и сыграл роль покупателя камня.
В итоге участники нелегальной сделки, Эльмар Шахверанов и Николай Бирюков, получили 2 и 2,5 года колонии общего режима соответственно. По версии следствия, один из них приобрел камень у "третьих лиц" для перепродажи. Однако у подсудимых своя версия событий. "Бирюкову изумруд еще лет десять назад подарили знакомые. Это его личное имущество, поэтому он и решил его продать, — объясняет РИА Новости адвокат одного из осужденных Алексей Лавров. — Никто этот камень специально не искал и не покупал. У нас в Свердловской области есть месторождение — Малышевский рудник. Во времена СССР там добывали берилл, а изумруды шли в отвалы, ими даже дороги мостили". Оба осужденных своей вины не признают и в ближайшее время намерены обжаловать решение районного суда.
Черный рынок
"Еще 10 лет назад практически все, что находили на уральском месторождении, даже глубоко в шахтах, продавалось на сторону, а лучшие изумруды шли за границу, — рассказывает РИА Новости эксперт ассоциации "Гильдия ювелиров России" Владимир Збойков. — Ситуация в корне изменилась, когда добычей в этом месте занялась госкорпорация "Ростех". Дело в том, что на поверхности найти хорошие камни очень сложно — обычно они лежат глубоко в земле, а туда посторонним теперь не попасть".
Однако нелегальный оборот неограненных изумрудов, несмотря на всевозможные законодательные ужесточения и запреты, полностью не прекратился. Если в начале 1990-х, по словам Збойкова, изумрудами спокойно торговали на рынках, то теперь все происходит в интернете. "Как правило, соответствующие объявления выявляет отдел по борьбе с киберпреступностью. Информацию он передает оперативным службам, а там уже, как говорится, дело техники, — объясняет РИА Новости источник в силовых ведомствах. — Сложнее с теми, кто сбывает камни подпольно, через проверенных людей. Чтобы их вычислить, нужны осведомители в этих кругах".
"Черный рынок изумрудов исчез бы полностью, если бы у нас в стране действовал нормальный легальный рынок, но его как такового нет. Согласно действующему законодательству, гражданин вообще не может хранить необработанный камень, в том числе коллекционный минералогический образец, — продолжает ювелир. — А во всем мире действует коллекционное движение. Если вы приедете в любую страну Европы, то увидите, как десятки тысяч людей свободно покупают и продают любые камни. В России на все это наложили запрет".
Эксперт отмечает, что законно продавать необработанные камни сегодня могут лишь юридические лица, и то — оптом.
"Нашел изумруд — не поднимай"
Но вернемся к уральской истории. Со слов адвоката получается, что зеленый камень ценой в три миллиона принадлежал Бирюкову, а бывший моряк Шахверанов просто пытался помочь ему со сбытом. "После службы на флоте у него осталось много знакомых за границей, от которых он слышал, что там абсолютно законно продают и покупают драгоценные камни", — отмечает юрист.
Между тем, по мнению заведующего отделом сертификации геммологического центра МГУ Александра Столяревича, даже сдав найденный минерал государству, можно нажить себе немало проблем. "У нас в стране нет четкого механизма действия по приему неограненных камней. И последствия для того, кто добровольно сдал такую находку, могут быть совершенно непредсказуемые, — говорит эксперт. — Поэтому, если вы увидите в лесу дорогой камень, например, изумруд, то лучше его не трогайте. Потом будет очень трудно доказать, что вы получили его законным путем, вас могут обвинить в незаконном обороте. Специалист по изучению драгметаллов точно не стал бы его поднимать".