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Происшествия

Волшебник изумрудной торговли: как природные камни попадают на черный рынок

08:0025.01.2018
(обновлено: 10:41 25.01.2018)
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© РИА Новости / Лулишов СоломонПерейти в фотобанкИзумруд весом 37 каратИзумруд весом 37 карат
© РИА Новости / Лулишов Соломон
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Андрей Григорьев. Быстро разбогатеть или провести семь лет за решеткой — при попытке продать необработанный драгоценный камень, как правило, рассчитывают на первое, но часто получают второе. И здесь неважно, был ли он найден, подарен или украден. В России сбыт таких минералов жестко контролируется государством.

Изумрудный штуф
© Фото : предоставлено Калининградским янтарным комбинатом
Килограммовый изумруд найден на месторождении в Свердловской области
Однако, по словам экспертов, теневой оборот не прекращается. Корреспондент РИА Новости на примере изумрудов попытался разобраться, как неограненные драгоценные камни попадают на черный рынок и почему стоит трижды подумать, прежде чем принять их от кого-то в подарок.

Операция под прикрытием

На днях Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор двум местным жителям, обвиняемым в незаконном обороте драгоценных камней. По версии следствия, осужденные пытались продать изумруд стоимостью около трех миллионов рублей. В момент передачи денег их задержали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью областного полицейского главка. При обыске, кроме изумруда, силовики обнаружили еще несколько драгоценных камней, травматические пистолеты, ружья и патроны. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, к операции готовились почти год. Внедрили в криминальную среду своего агента — он и сыграл роль покупателя камня.

© Скриншот с видео МВД РФДрагоценный камень общим весом 1225 граммов, изъятый в Екатеринбурге
© Скриншот с видео МВД РФ
Драгоценный камень общим весом 1225 граммов, изъятый в Екатеринбурге

В итоге участники нелегальной сделки, Эльмар Шахверанов и Николай Бирюков, получили 2 и 2,5 года колонии общего режима соответственно. По версии следствия, один из них приобрел камень у "третьих лиц" для перепродажи. Однако у подсудимых своя версия событий. "Бирюкову изумруд еще лет десять назад подарили знакомые. Это его личное имущество, поэтому он и решил его продать, — объясняет РИА Новости адвокат одного из осужденных Алексей Лавров. — Никто этот камень специально не искал и не покупал. У нас в Свердловской области есть месторождение — Малышевский рудник. Во времена СССР там добывали берилл, а изумруды шли в отвалы, ими даже дороги мостили". Оба осужденных своей вины не признают и в ближайшее время намерены обжаловать решение районного суда.

Черный рынок

Изумруд. Архивное фото
© Depositphotos / Boykung
Двух дельцов осудили в Екатеринбурге за попытку незаконно продать изумруд
Месторождения драгоценных камней и металлов всегда интересовали лидеров криминальных группировок. В годы перестройки и в 1990-е в России, богатой полезными ископаемыми, активно действовали так называемые "черные геологи". За контроль над особенно крупными рудниками велись настоящие войны. И хотя главным полем боя была изрытая алмазными копями Якутия, бандиты не обделяли вниманием и другие регионы. По словам местных жителей, рядом с Малышевским рудником есть кладбище, на котором покоятся около 400 человек, убитых за дорогие камни в "лихие 1990-е".

"Еще 10 лет назад практически все, что находили на уральском месторождении, даже глубоко в шахтах, продавалось на сторону, а лучшие изумруды шли за границу, — рассказывает РИА Новости эксперт ассоциации "Гильдия ювелиров России" Владимир Збойков. — Ситуация в корне изменилась, когда добычей в этом месте занялась госкорпорация "Ростех". Дело в том, что на поверхности найти хорошие камни очень сложно — обычно они лежат глубоко в земле, а туда посторонним теперь не попасть".

© Фото : предоставлено Калининградским янтарным комбинатомИзумрудный штуф
© Фото : предоставлено Калининградским янтарным комбинатом
Изумрудный штуф

Однако нелегальный оборот неограненных изумрудов, несмотря на всевозможные законодательные ужесточения и запреты, полностью не прекратился. Если в начале 1990-х, по словам Збойкова, изумрудами спокойно торговали на рынках, то теперь все происходит в интернете. "Как правило, соответствующие объявления выявляет отдел по борьбе с киберпреступностью. Информацию он передает оперативным службам, а там уже, как говорится, дело техники, — объясняет РИА Новости источник в силовых ведомствах. — Сложнее с теми, кто сбывает камни подпольно, через проверенных людей. Чтобы их вычислить, нужны осведомители в этих кругах".

Изумруды. Архивное фото
© Fotolia / imfotograf
В Грузию из Турции незаконно провезли огромный изумруд
У многих еще с советских и перестроечных времен скопилось дома немало дорогих минералов без огранки. Хватает изумрудов и в насыпях. И поток "кладоискателей", выкапывающих и старающихся продать камни, не иссякает.

"Черный рынок изумрудов исчез бы полностью, если бы у нас в стране действовал нормальный легальный рынок, но его как такового нет. Согласно действующему законодательству, гражданин вообще не может хранить необработанный камень, в том числе коллекционный минералогический образец, — продолжает ювелир. — А во всем мире действует коллекционное движение. Если вы приедете в любую страну Европы, то увидите, как десятки тысяч людей свободно покупают и продают любые камни. В России на все это наложили запрет".
Эксперт отмечает, что законно продавать необработанные камни сегодня могут лишь юридические лица, и то — оптом.

© Фото : предоставлено Калининградским янтарным комбинатомИзумрудный штуф
© Фото : предоставлено Калининградским янтарным комбинатом
Изумрудный штуф

"Нашел изумруд — не поднимай"

Но вернемся к уральской истории. Со слов адвоката получается, что зеленый камень ценой в три миллиона принадлежал Бирюкову, а бывший моряк Шахверанов просто пытался помочь ему со сбытом. "После службы на флоте у него осталось много знакомых за границей, от которых он слышал, что там абсолютно законно продают и покупают драгоценные камни", — отмечает юрист.

У неработающего жителя столицы изъято 312 бриллиантов и крупный изумруд весом 5,73 карата
Однако в России все иначе. Как правило, те, кому посчастливилось найти необработанный драгоценный камень, просто берут его себе. Большинство уверены, что находка никому не принадлежит, однако юридически это не так. По закону любой найденный необработанный минерал нужно сдать в Государственное учреждение по формированию фонда драгоценных металлов и камней, их хранению и использованию (Гохран). "Все, что лежит в земле — это собственность либо частной компании, либо муниципальных властей, — объясняет РИА Новости адвокат и бывший сотрудник правоохранительных органов Игорь Упоров. — Государство оценит камень и, может быть, даст за него вознаграждение. Получается, что неважно, где вы его взяли, — купили или нашли. В любом случае нужно вернуть. А продажа, конечно, незаконна и уголовно наказуема". Легально в России покупают и продают только обработанный камень. И это как раз тот случай, когда "незнание закона не освобождает от ответственности".

© Fotolia / imfotografИзумруды
© Fotolia / imfotograf
Изумруды

Между тем, по мнению заведующего отделом сертификации геммологического центра МГУ Александра Столяревича, даже сдав найденный минерал государству, можно нажить себе немало проблем. "У нас в стране нет четкого механизма действия по приему неограненных камней. И последствия для того, кто добровольно сдал такую находку, могут быть совершенно непредсказуемые, — говорит эксперт. — Поэтому, если вы увидите в лесу дорогой камень, например, изумруд, то лучше его не трогайте. Потом будет очень трудно доказать, что вы получили его законным путем, вас могут обвинить в незаконном обороте. Специалист по изучению драгметаллов точно не стал бы его поднимать".

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Происшествия
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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zosim040179
Сразу видно,что недра принадлежат всем гражданам нашей страны)))))))
08:55
25.01.2018
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