В Екатеринбурге в жилом доме прогремел взрыв газа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв — РИА Новости, Ольга Ерачина. Взрыв, по предварительным данным, газа прогремел в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, эвакуированы около 40 человек, сообщил РИА Новости в четверг руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
"Сегодня ночью в Кировском районе столицы Среднего Урала в двухподъездном девятиэтажном жилом доме по улице Пионеров, 3 на восьмом этаже в коридоре прогремел взрыв, в результате которого повреждены взрывной волной внутренние стены коридора (в подъезде), двери трех квартир и пассажирский лифт. В момент мощного хлопка возгорания не произошло. Дабы не подвергать возможной опасности людей, пришлось побеспокоить и попросить выйти на улицу порядка 40 человек", — сказал собеседник агентства.
По одной из версий, в коридоре взорвались два газовых баллона небольшой емкости — по пять литров каждый. Находившийся в эпицентре взрыва их владелец — мужчина, решивший покурить в нетрезвом состоянии, — остался жив. "Более того, серьезных увечий он не получил. Бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия, оказала ему необходимую помощь. На данный момент госпитализация ему не потребовалась", — уточнил Горелых.
По данным МЧС, с места взрыва были спасены 37 человек, из них шестеро детей, люди пока размещены в помещении управляющей компании, находящейся в соседнем здании. Вход в поврежденный подъезд ограничен. Жители в сопровождении спасателей заходят в свои квартиры за теплыми вещами и документами. На базе школы №146 развернут пункт временного размещения населения.
Компания "Екатеринбурггаз" сообщила, что, по предварительным данным, при взрыве двух газовых баллонов пострадали пятеро детей и шестеро взрослых.