В Екатеринбурге в жилом доме прогремел взрыв газа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв — РИА Новости, Ольга Ерачина. Взрыв, по предварительным данным, газа прогремел в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, эвакуированы около 40 человек, сообщил РИА Новости в четверг руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сегодня ночью в Кировском районе столицы Среднего Урала в двухподъездном девятиэтажном жилом доме по улице Пионеров, 3 на восьмом этаже в коридоре прогремел взрыв, в результате которого повреждены взрывной волной внутренние стены коридора (в подъезде), двери трех квартир и пассажирский лифт. В момент мощного хлопка возгорания не произошло. Дабы не подвергать возможной опасности людей, пришлось побеспокоить и попросить выйти на улицу порядка 40 человек", — сказал собеседник агентства.

По одной из версий, в коридоре взорвались два газовых баллона небольшой емкости — по пять литров каждый. Находившийся в эпицентре взрыва их владелец — мужчина, решивший покурить в нетрезвом состоянии, — остался жив. "Более того, серьезных увечий он не получил. Бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия, оказала ему необходимую помощь. На данный момент госпитализация ему не потребовалась", — уточнил Горелых.

По его словам, погибших, а также раненых, которым нужна госпитализация, нет. По одной из отрабатываемых версий, причиной хлопка стала утечка из одного из газовых баллонов. Вероятно, второй газовый баллон сдетонировал. На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа, а также сотрудники МЧС. "С большой вероятностью можно утверждать, что это нарушение правил хранения газового оборудования", — добавил представитель ГУМВД.

По данным МЧС, с места взрыва были спасены 37 человек, из них шестеро детей, люди пока размещены в помещении управляющей компании, находящейся в соседнем здании. Вход в поврежденный подъезд ограничен. Жители в сопровождении спасателей заходят в свои квартиры за теплыми вещами и документами. На базе школы №146 развернут пункт временного размещения населения.

Компания "Екатеринбурггаз" сообщила, что, по предварительным данным, при взрыве двух газовых баллонов пострадали пятеро детей и шестеро взрослых.