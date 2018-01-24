Врачи оценили состояние трех пострадавших в ДТП в Москве

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Состояние трех пострадавших в ДТП на проспекте Мира в Москве оценивается как средней тяжести, они доставлены в московские больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД РИА Новости сообщили, что один человек погиб, четверо ранены после того, как водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в людей, стоящих на остановке общественного транспорта на проспекте Мира в Москве. Как сообщил источник в правоохранительных органах, водитель машины, возможно, был пьян. Он отказался от медицинского освидетельствования.

"На место ДТП в течение 7 минут прибыли несколько бригад скорой помощи. В происшествии пострадали четыре человека, один из них с летальным исходом. Трое пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницы Москвы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.