Источник: водитель машины, врезавшейся в остановку в Москве, был пьян

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Водитель внедорожника, врезавшийся в остановку на проспекте Мира в Москве, возможно, был пьян, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Мужчина имеет внешние признаки опьянения. В настоящее время его опрашивают полицейские", — сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель отказался от медосвидетельствования.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД РИА Новости сообщили, что один человек погиб, четверо ранены после того, как водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в людей, стоящих на остановке общественного транспорта на проспекте Мира в Москве.