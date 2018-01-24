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Происшествия

"Из воздуха": полковник Ламонов рассказал, как получил полмиллиона долларов

Сюжет:
Главное за 24 января 2017 года (8)
21:5524.01.2018
(обновлено: 22:09 24.01.2018)
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© Фото : АГН Москва/Антон Кардашов Александра Ламонов. Архивное фотоАлександра Ламонов. Архивное фото
© Фото : АГН Москва/Антон Кардашов

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Заключивший сделку со следствием бывший замглавы управления собственной безопасности Следственного комитета России полковник Александр Ламонов в среду дал показания в Мосгорсуде. В частности, он рассказал, как приезжал домой к пьяному начальнику Михаилу Максименко и отвозил ему коробку с деньгами.

Александр Ламонов в Лефортовском суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ламонов не считает $500 тысяч взяткой, потому что получил их "из воздуха"
В среду Мосгорсуд провел второй день слушаний дела полковника Максименко о взятках. На заседание был доставлен его бывший подчиненный полковник Ламонов, который активно сотрудничает со следствием. Ламонов рассказал, как "из воздуха" получил полмиллиона долларов и передал их своему начальнику.

Досудебное соглашение

По сути в среду в суде была проведена очная ставка между офицерами СК – оба были помещены в два раздельных "аквариума" зала Мосгорсуда, расположенного на шестом этаже. Ламонова привезли в сопровождении двух следователей ФСБ.

Перед его допросом выяснилось, что он уже уволился из правоохранительных органов и стал пенсионером. Также стало известно, что он заключил досудебное соглашение, в рамках которого и обязался рассказать следствию и суду о коррупционных связях в рамках решения вопроса об освобождении "криминального авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянца) из СИЗО.

Полковник Ламонов рассказал, что изначальный интерес к делу о перестрелке у ресторана на Рочдельской улице в Москве, после которой был арестован Кочуйков, был в том, чтобы "вытащить из ситуации" экс-сотрудника МВД Евгения Суржикова. Последний присутствовал при конфликте в качестве старшего сотрудника ЧОП, оказывающего охранные услуги Итальянцу, но о том, с какими людьми имеет дело, Суржиков якобы не знал, а узнал уже по факту.

Цепочка знакомых

Наручники на двери клети. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Полковник Ламонов заключил досудебное соглашение по делу о взятке
Ламонов также сообщил, что общался с претендентом на должность в управления собственной безопасности СК Денисом Богородецким, который ранее был подчиненным Суржикова в органах МВД, и на одной из встреч выяснилось, что "школьный друг" Итальянца – бизнесмен Олег Шейхаметов — готов заплатить круглую сумму за освобождение товарища.

"Когда я довел до Максименко информацию о том, что школьный друг Кочуйкова готов заплатить за переквалификацию 300 тысяч долларов, он никак не отреагировал. Я потом встретился с Богородецким, мы посидели, подумали и приняли решение, что нужно увеличить сумму до 500 тысяч долларов. Получить их можно, если дело будет переквалифицировано (на самоуправство)" — пояснил Ламонов.

При этом Ламонов отметил, что когда еще не было речи о деньгах, он узнал от Максименко, что вопрос о переквалификации обвинения Итальянца с вымогательства на самоуправство решается сам собой – без чьего-либо вмешательства.

В итоге, по словам Ламонова, Шейхаметов передал коробку с деньгами Суржикову, тот – Богородецкому, Богородецкий — Ламонову, а последний положил коробку с долларами в сейф у себя в рабочем кабинете.

На тот момент Ламонов был заместителем начальника УСБ СК и призван был следить за законностью в рядах сотрудников ведомства.

"Я не считал, что это взятка… Только когда арестовали (начал так считать). Я и сейчас не уверен, что это взятка… Когда деньги из воздуха, то… делать ничего не надо, решение (о переквалификации) уже принято", — сказал Ламонов.

Всем по куску

Начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Полковник Максименко отверг в суде обвинения в получении взятки
Деньги, по его словам, лежали в сейфе и "их никто не просил", но Ламонов собрался в отпуск и поэтому решил их отдать.

"Я приехал к Максименко, зайдя в квартиру, поставил пакет на кухне, он так сказал (сделать)" — рассказал Ламонов.

Он пояснил, что из 500 тысяч долларов отсчитал себе 100 тысяч. Из них 25 тысяч он оставил, а 75 тысяч отдал Богородецкому. Последний, взяв свою долю, 25 тысяч долларов отдал Суржикову "в качестве благодарности за посреднические услуги", рассказал полковник.

При этом Ламонов пояснил, что за взятые деньги они "ничего делать не собирались", а получали их, зная, что дело в отношении Итальянца уже решено переквалифицировать.

Максименко свою вину не признает, утверждая, что Ламонова и бывшего первого замглавы главка СК России по Москве Дениса Никандрова убедили оговорить его, пообещав освободить их.

Следующее заседание назначено на 25 декабря, на котором, как ожидается, будет допрошен Никандров.

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Происшествия
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
curut
Где такой воздух, мы тоже хотим подышать.
22:37
24.01.2018
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vvv1151
Как это все мерзко!
"Сделка со следствием"...
Заключи "сделку", утопи другого (по указке "следствия") - и ты в "шоколаде"! Никто и проверять больше НИЧЕГО не будет!!!
Твои "показания" будут ПРЯМЫМИ доказательствами!
Каково!?
---
Ещё.
Из решения суда.
Доказательство:
Протокол, составленный сотрудником полиции.
Кто составлял, как...
Не важно!
До-ка-за-тель-ство!!!
---
Кто сталинские репресии предрекал!?
Они давно, со времен "либералов", со времен начала засилия ельцынских птенцов, в нашей жизни!
Даже хлеще сталинских "троек"!
22:43
24.01.2018
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