В Петербурге обвиняемого в теракте в "Перекрестке" проверят на вменяемость

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв — РИА Новости. Обвиняемому в совершении теракта в магазине в Санкт-Петербурге Дмитрию Лукьяненко назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщила РИА Новости в среду его адвокат Елена Корнилова.
"Лукьяненко назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, которая будет проходить в Петербурге", — сказала адвокат.
В суде 31 декабря Лукьяненко не возражал против заключения под стражу и признал вину, однако позже в тот же день заявил о намерении обжаловать арест. Петербургский городской суд рассмотрит ее жалобу 31 января.
Изначально по факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, но 31 декабря его переквалифицировали на статью о теракте.
К середине января все 18 пострадавших были выписаны из больниц Петербурга.