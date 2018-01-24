В Петербурге обвиняемого в теракте в "Перекрестке" проверят на вменяемость

Сотрудник полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

Сотрудник полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв — РИА Новости. Обвиняемому в совершении теракта в магазине в Санкт-Петербурге Дмитрию Лукьяненко назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщила РИА Новости в среду его адвокат Елена Корнилова.

ФСБ 30 декабря сообщила о задержании Лукьяненко, обвиняемого в организации и исполнении подрыва самодельного взрывного устройства 27 декабря в магазине "Перекресток" в Петербурге. На следующий день его арестовали. Также 31 декабря Лукьяненко предъявили обвинение в совершении теракта. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 12 до 20 лет.

"Лукьяненко назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, которая будет проходить в Петербурге", — сказала адвокат.

В суде 31 декабря Лукьяненко не возражал против заключения под стражу и признал вину, однако позже в тот же день заявил о намерении обжаловать арест. Петербургский городской суд рассмотрит ее жалобу 31 января.

Объединенная пресс-служба городских судов ранее отмечала, что Лукьяненко не состоит на учете в психоневрологическом диспансере, у него нет заболеваний, препятствующих заключению под стражу. В то же время представитель СК сообщал, что обвиняемому назначат судебно-психиатрическую экспертизу, которая установит степень его вменяемости.

Изначально по факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, но 31 декабря его переквалифицировали на статью о теракте.

К середине января все 18 пострадавших были выписаны из больниц Петербурга.