Обвинение запросило для Белых десять лет колонии по делу о взятках

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Гособвинение попросило суд приговорить бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 100 миллионов рублей.

Обвинение также настаивает на том, что подсудимого нужно лишить права занимать должности в органах власти в течение восьми лет.

Судебное заседание прошло в СИЗО "Матросская Тишина" в связи с плохим самочувствием экс-губернатора.

Защита попросила суд вынести оправдательный приговор. "Белых стал жертвой оговора, прошу его оправдать", — сказал адвокат Андрей Грохотов.

Слушанья в СИЗО

Судебное заседание прошло в СИЗО "Матросская Тишина" в связи с плохим самочувствием экс-губернатора.

Белых перевели в больницу тюрьмы 11 января. За день до этого заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что Белых "выглядит неважно", "передвигается по камере с палочкой, старясь не наступать на больную ногу".

Спустя три дня она отметила, что его состояние вызывает серьезные опасения у консилиума врачей.

"По словам представителей медуправления ФСИН России, в понедельник собирался консилиум врачей. Состояние Белых вызывает серьезное опасение. Теперь у его больничной палаты — индивидуальный медицинский пост. Но главное — мы договорились с судьей, что не будем возить его на суд. Судья будет приезжать к нему в больничную палату-камеру, и процесс будет проходить там, где, в случае чего, ему могут помочь врачи", — рассказала правозащитница.

По ее словам, благодаря этому нагрузка на Белых снизится, и самочувствие придет в норму. Затем процесс снова вернется в здание суда.

В конце декабря Белых вызывали скорую помощь в Пресненский суд Москвы, врачи диагностировали угрозу инсульта.

В чем обвиняют Белых

Белых вменяют два коррупционных эпизода: получение взятки в 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и еще 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера, в обоих случаях — за покровительство их компаниям, связанным с лесозаготовками в Кировской области.

При этом если Ларицкий, как выяснило следствие, дал взятку добровольно, то у Судгаймера, по мнению обвинения, деньги вымогали.

Экс-губернатора задержали в июне 2016 года в ресторане в центре Москвы при передаче последней части взятки от Судгаймера в размере 100 тысяч евро. В СМИ появились фотографии растерянного главы региона и пачек наличности перед ним. Прояснить ситуацию на месте губернатор не смог. Вину он по-прежнему отрицает.

Вскоре после задержания Владимир Путин снял Белых с должности "в связи с утратой доверия". Позднее, комментируя задержание и арест Белых, Путин отмечал, что виновность или невиновность уже экс-губернатора установит суд, но ситуация с его задержанием при передаче денег вызывает много вопросов.

Глава государства назвал странным объяснение, согласно которому губернатор берет деньги у предпринимателя "и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях (а в валюте)".

Свадьба и венчание

За время пребывания в СИЗО у Белых появилась жена. В середине ноября он расписался в "Матросской тишине" с поэтессой Екатериной Рейферт, с которой познакомился в соцсетях. Перед этим невесту допросили в качестве свидетеля.

Спустя две недели супруги обвенчались. "Сама процедура венчания была недолгой, но из-за технических моментов все заняло около двух часов", — сказал агентству адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов.