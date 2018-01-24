В Самарской области произошла утечка бензина на 1,2 тысячи "квадратов"

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Утечка бензина на площади порядка 1,2 тысячи квадратных метров произошла из продуктопровода АО "Сызранский НПЗ" в Самарской области из-за несанкционированной врезки, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"После несанкционированной врезки в продуктопровод диаметром 273 мм Сызранского нефтеперерабатывающего завода в двух километрах западнее населенного пункта Уваровка произошел разлив бензина на площади 1,2 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, течь в настоящее время устранена. Сотрудники НПЗ осуществляют работы по ликвидации последствий утечки нефтепродуктов.

По предварительным данным, угрозы попадания в водоисточники нет.

На место ЧП направлена мобильная лаборатория Роспотребнадзора.