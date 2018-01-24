В Кировской области арестовали главу регионального ГИБДД

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 янв – РИА Новости. Первомайский районный суд Кирова в среду арестовал главу УГИБДД по Кировской области Александра Плотникова, обвиняемого в мошенничестве, сообщил РИА Новости помощник прокурора региона Денис Сухомлин.

Ранее СУ СК России по Кировской области сообщило о задержании Плотникова по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями "мошенничество, совершенное в особо крупном размере", "создание преступного сообщества и участие в нем" и "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

"Первомайский районный суд Кирова избрал главе УГИБДД меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сказал Сухомлин.

По версии следствия, директор ООО "ТД "Авто", основным видом деятельности которого является оптовая торговля автомобилями, создал преступное сообщество, в состав которой вошли директор и коммерческий директор ООО "Ренбизнесавто", а также ряд сотрудников УГИБДД по Кировской области.

Как считают следователи, с 1 января 2014 года по 2 октября 2017 года эти люди "приобрели 279 сборочных комплектов деталей транспортных средств на базе шасси "КамАЗ", соответствующих второму экологическому классу (реализация с целью эксплуатации на внутреннем рынке РФ запрещена)". Затем, по данным ведомства, они сфальсифицировали паспорта машин, внеся в них недостоверные сведения об их соответствии четвертому экологическому классу, и, не уплатив утилизационный сбор, незаконно зарегистрировали их в МРЭО ГИБДД.

Все 279 "КамАЗов" были проданы, а покупателям был причинен ущерб в размере не менее 837 миллионов рублей, добавили в следственном управлении.

В ведомстве отметили, что генеральный и коммерческий директора ООО "Ренбизнесавто" находятся под арестом. Седьмого января был задержан директор ООО "ТД "Авто", который ранее находился в федеральном розыске.