В Кировской области арестовали главу регионального ГИБДД

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 янв – РИА Новости. Первомайский районный суд Кирова в среду арестовал главу УГИБДД по Кировской области Александра Плотникова, обвиняемого в мошенничестве, сообщил РИА Новости помощник прокурора региона Денис Сухомлин.
"Первомайский районный суд Кирова избрал главе УГИБДД меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сказал Сухомлин.
По версии следствия, директор ООО "ТД "Авто", основным видом деятельности которого является оптовая торговля автомобилями, создал преступное сообщество, в состав которой вошли директор и коммерческий директор ООО "Ренбизнесавто", а также ряд сотрудников УГИБДД по Кировской области.
Все 279 "КамАЗов" были проданы, а покупателям был причинен ущерб в размере не менее 837 миллионов рублей, добавили в следственном управлении.
В ведомстве отметили, что генеральный и коммерческий директора ООО "Ренбизнесавто" находятся под арестом. Седьмого января был задержан директор ООО "ТД "Авто", который ранее находился в федеральном розыске.