На юго-западе Москвы из ТЦ эвакуировали около 300 человек

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Порядка 300 человек эвакуировали в среду вечером из торгового центра на юго-западе Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Проведена эвакуация почти 300 посетителей из ТЦ "Ареал" по адресу: улица Профсоюзная, дом 102, строение 1, после короткого замыкания", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель столичного главка МЧС, возгорания после короткого замыкания не последовало.