СК выясняет обстоятельства драки в приемной больницы в Липецкой области

ВОРОНЕЖ, 24 янв — РИА Новости. Следствие выяснит обстоятельства драки в больнице города Елец Липецкой области, которую устроили привезенный на "скорой" из кафе пациент и два его товарища, в результате чего пострадали врачи и медсестры, сообщило в среду региональное управление Следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось, что в среду в больницу №2 Ельца привезли на скорой помощи мужчину, которому стало плохо в кафе. В медучреждение с ним приехали два товарища и устроили драку, в результате которой телесные повреждения, по данным полиции, получили врачи и медсестры, оказывавшие помощь пациенту.

"Учитывая то, что насилие применено в отношении врачей при исполнении ими своих профессиональных обязанностей, территориальным следственным отделом направлено ходатайство прокурору об изъятии материалов по факту нанесения медработникам телесных повреждений из органов полиции и передаче их для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения следователями регионального СК РФ", — сообщает следствие.

По данным следствия, ночью в среду в больницу с признаками отравления привезли 20-летнего посетителя одного из городских кафе, отмечавшего там совершеннолетие друга.

"При оказании неотложной медицинской помощи он, недовольный действиями врачей, накинулся на них с кулаками. Услышав конфликт, двое знакомых, сопровождающие больного, ворвались в процедурный кабинет и устроили драку", — информирует СК.

В ходе потасовки телесные повреждения получили врач-анестезиолог, заведующий реанимационным отделением и медсестра. После инцидента молодые люди покинули больницу. Степень и тяжесть травм медработников установит судмедэкспертиза, добавили в СК.