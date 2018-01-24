Суд обязал пересмотреть решение о выдворении журналиста "Новой газеты"

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Верховный суд РФ обязал Мосгорсуд вновь проверить в апелляции законность решения о выдворении из России журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова, сообщили РИА Новости в суде.

Мосгорсуд в четверг признал законным решение оштрафовать на 5 тысяч рублей и выдворить из России Нурматова (известен как Али Феруз) за работу без разрешения. Судья постановила "решение (Басманного суда) оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения". Пока исполнение наказания приостановлено в связи с тем, что Нурматов подал жалобу в Страсбургский суд. Решения ЕСПЧ Нурматов ожидает в центре временного содержания в Москве.

"Решение Мосгорсуда отменить. Направить дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд", — сказано в решении суда.

Таким образом, судья частично удовлетворил жалобу защиты Нурматова и уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москаленко.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов ранее в беседе с РИА Новости выразил сожаление из-за решения суда по Нурматову и предложил дать ему возможность выехать из России в третью страну. По словам Федотова, многое будет зависеть от позиции ЕСПЧ.

Пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова ранее заявила, что Али Феруз в издании "не был никогда трудоустроен, это, в общем-то, широко известно". По словам Прусенковой, "он не получал у нас зарплату и не был трудоустроен именно потому, что у него не было никаких документов. Мы не можем это сделать по закону… Он с нами сотрудничал, но он никогда не был никак оформлен".

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без документов, удостоверяющих личность. Также, по словам источника, Нурматов в 2008 году фигурировал в показаниях осужденного за вербовку в радикальную исламистскую организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра"*.

В "Новой газете" отказывались верить, что Нурматов — радикальный исламист. По данным издания, Нурматов был задержан в РФ по требованию узбекских властей, а из Узбекистана он уехал "несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать".

Редакция "Новой газеты" ранее обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не выдворять из страны Нурматова, отметив, что родственники журналиста живут в России, он учился в РФ и прекрасно владеет русским языком. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль обращал внимание миграционных властей на ситуацию с выдворением Нурматова, но, по его словам, "ситуация непростая, есть нарушения, на которые сложно закрыть глаза".

* Организация, запрещенная в России