В Воронеже педиатра приговорили к ограничению свободы после смерти ребенка

ВОРОНЕЖ, 24 янв — РИА Новости. Суд в Воронежской области приговорил к 1,5 годам ограничения свободы врача-педиатра, по вине которой годовалой девочке был ошибочно поставлен диагноз, что привело к неправильному лечению и смерти ребенка, сообщает в среду прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, в отношении врача-педиатра участковой детской консультации поликлиники Богучарской районной больницы Татьяны Чекунковой было возбуждено дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

"Судом установлено, что в мае 2017 года на прием к врачу-педиатру обратилась мама годовалой девочки с жалобами на состояние здоровья дочери. Врач не выполнила полный объем диагностических мероприятий, позволяющих правильно установить объективный диагноз, что привело к выставлению ошибочного диагноза и выбору неверной тактики лечения", — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, на следующий день девочка умерла из-за развития острой кишечной инфекции, вызванной ротавирусом. Как отмечает региональное управление СК РФ, оказание врачом надлежащей медицинской помощи ребенку позволило бы "эффективно повлиять на течение острой кишечной инфекции и предотвратить наступление смерти" девочки. На предварительном этапе следствия обвиняемая вину не признавала.

"Приговором суда Чекунковой назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с запретом заниматься врачебной деятельностью на тот же срок", — говорится в сообщении прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.