В Воронеже педиатра приговорили к ограничению свободы после смерти ребенка

ВОРОНЕЖ, 24 янв — РИА Новости. Суд в Воронежской области приговорил к 1,5 годам ограничения свободы врача-педиатра, по вине которой годовалой девочке был ошибочно поставлен диагноз, что привело к неправильному лечению и смерти ребенка, сообщает в среду прокуратура региона.
"Судом установлено, что в мае 2017 года на прием к врачу-педиатру обратилась мама годовалой девочки с жалобами на состояние здоровья дочери. Врач не выполнила полный объем диагностических мероприятий, позволяющих правильно установить объективный диагноз, что привело к выставлению ошибочного диагноза и выбору неверной тактики лечения", — говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, на следующий день девочка умерла из-за развития острой кишечной инфекции, вызванной ротавирусом. Как отмечает региональное управление СК РФ, оказание врачом надлежащей медицинской помощи ребенку позволило бы "эффективно повлиять на течение острой кишечной инфекции и предотвратить наступление смерти" девочки. На предварительном этапе следствия обвиняемая вину не признавала.
"Приговором суда Чекунковой назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с запретом заниматься врачебной деятельностью на тот же срок", — говорится в сообщении прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.