Медики рассказали о состоянии пострадавшего в пермской школе мальчика

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Состояние мальчика, который пострадал при поножовщине в пермской школе и был доставлен на лечение в Москву, оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе НИИ глазных болезней имени Гельмгольца.

В пермской школе 15 января произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые были задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

"Раненный мальчик из Перми чувствует себя удовлетворительно, рядом его мама. На выходные приезжал папа. Со всеми работают психологи", — сообщили в институте.

Как отметил гендиректор НИИ Владимир Нероев, мальчику была проведена вторая операция.

"Первая операция предполагала реконструкцию глаза. Глаз сформирован, практически воссоздан. Теперь наступил второй этап лечения. Мы провели витреоретинальную операцию для сохранения анатомических структур глаза. Также проводится консервативное лечение с целью предотвратить осложнения, которые могут повлиять на здоровье второго глаза", — отметил Нероев.