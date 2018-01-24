Медики рассказали о состоянии пострадавшего в пермской школе мальчика

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Состояние мальчика, который пострадал при поножовщине в пермской школе и был доставлен на лечение в Москву, оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе НИИ глазных болезней имени Гельмгольца.
В пермской школе 15 января произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые были задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".
"Раненный мальчик из Перми чувствует себя удовлетворительно, рядом его мама. На выходные приезжал папа. Со всеми работают психологи", — сообщили в институте.
"Первая операция предполагала реконструкцию глаза. Глаз сформирован, практически воссоздан. Теперь наступил второй этап лечения. Мы провели витреоретинальную операцию для сохранения анатомических структур глаза. Также проводится консервативное лечение с целью предотвратить осложнения, которые могут повлиять на здоровье второго глаза", — отметил Нероев.