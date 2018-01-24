В Кузбассе прокуратура проверяет сообщения о высаженной из автобуса девочке

КЕМЕРОВО, 24 янв — РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию СМИ о девочке, высаженной в Новокузнецке из автобуса в мороз, в частности, будет дана оценка работе транспортной компании, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Кемеровской области Елена Тушкевич.

По данным местных СМИ, накануне вечером кондуктор заставила выйти из автобуса 11-летнюю девочку, не приняв у нее транспортную карту. Наличных денег для оплаты проезда у ребенка не было. На улице в это время температура воздуха составляла минус 35 градусов. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области начало доследственную проверку.

Для выяснения всех обстоятельств инцидента областная прокуратура организовала собственную проверку исполнения законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних. "Прокуратурой будет дана оценка деятельности транспортной компании, оказывавшей услуги по перевозке людей, а также обстоятельствам, при которых ребенок оказался в вечернее время в сложные погодные условия один на улице", — пояснила Тушкевич.

При выявлении нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования, заверили в ведомстве.

В Кузбассе вторую неделю сохраняется аномально холодная погода с температурой воздуха минус 35-40 градусов и ниже. От переохлаждений и обморожений за последние 3 дня, по официальным данным медиков, пострадали 118 человек, 55 из них госпитализированы. Оперативные, коммунальные и дорожные службы региона находятся в режиме повышенной готовности. Жителей призывают по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте, особенно на дальние расстояния.