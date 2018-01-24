В Самаре освободили похищенного с целью выкупа ребенка

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Правоохранители "по горячим следам" вычислили и задержали похитителей ребенка в Самаре, за освобождение которого с матери требовали выкуп в два миллиона рублей, сообщает Следственный комитет России.

По данным следствия, в среду в правоохранительные органы города Кинель обратилась местная жительница и сообщила, что ее 4-летнего сына похитили неизвестные. Женщина предположила, что это были мужчина и женщина. Похитители находились в масках. Через некоторое время ей на мобильный телефон пришло сообщение с требованием выкупа в размере двух миллионов рублей.

"Подозреваемые были установлены и задержаны в течение нескольких часов. Мальчик был обнаружен в Кировском районе города Самары и передан матери. В настоящее время опасность для его жизни и здоровья отсутствует", — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу в рамках дела о похищении несовершеннолетнего, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, по предварительным данным, организатор похищения находится в тюрьме.

"По предварительной информации, организатор противоправного деяния находится в местах лишения свободы", — сказала она.