В Омске задержали мужчину, пришедшего в офис провайдера с топором

НОВОСИБИРСК, 24 янв – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Омске задержали мужчину, который угрожал расправой работнику телекоммуникационной компании из-за неполадок с интернетом и пришел в офис компании с топором, сообщает во вторник управление службы по региону.

"Около 22.30 местного времени 23 января экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о поступившей сотруднику интернет провайдера угрозе физической расправой. Росгвардейцы, прибывшие по указанному адресу на улицу Октябрьская, заметили мужчину и женщину, которые при виде служебного автомобиля спрятали неопределенный предмет в женскую сумку", — говорится в сообщении.

В пресс-службе управления отметили, что в ходе досмотра мужчины и женщины, оказавшихся супругами, в сумке был обнаружен топор.

"Со слов подошедшего работника телекоммуникационной компании, задержанный мужчина являлся абонентом, к которому он вместе с коллегой приезжал для устранения неполадок в работе оборудования. Между жаловавшимся на сбой интернет связи клиентом и представителем провайдера произошел конфликт", — рассказали в управлении.

После того как специалисты провайдера ушли из квартиры, недовольный абонент по телефону, высказывая угрозы, сообщил одному из них, что сейчас приедет в офис компании. Мужчина, передал информацию о поступивших угрозах силовикам.

В итоге задержанные мужчина и женщина были переданы полицейским для дальнейшего разбирательства, добавили в управлении.