Полковник Ламонов заявил об увольнении из СК

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Полковник Александр Ламонов, заключивший со следствием сделку по делу о коррупции в высших эшелонах СК РФ, сообщил о своем увольнении из ведомства.

"Я пенсионер правоохранительных органов", — заявил в Мосгорсуде Ламонов, до последнего времени считавшийся действующим заместителем главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко.

Накануне в Мосгорсуде начался процесс по делу Максименко, выделенному в отдельное производство из "большого" дела о коррупции в СК РФ.

Максименко, Ламонов и экс-заместитель руководителя ГСУСК Москвы генерал Денис Никандров были арестованы летом 2016 года по обвинению в получении от Захария Калашова ("вор в законе" Шакро Молодой) 500 тысяч евро за освобождение из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянца).