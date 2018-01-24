В Твери проведут проверку после смерти ребенка в больнице

Пустая детская кроватка с игрушками в больнице. Архивное фото

Пустая детская кроватка с игрушками в больнице. Архивное фото

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Росздравнадзор проведет проверку по факту смерти грудного ребенка в детской больнице Твери, говорится в сообщении ведомства.

В Росздравнадзоре отметили, что поводом для проверки стала появившаяся в СМИ информация о смерти в больнице мальчика 2017 года рождения.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Тверской области проведет внеплановые проверки качества и безопасности медицинской деятельности в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области "Детская областная клиническая больница" и Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области "Городская клиническая детская больница №3", — говорится в сообщении.

По данным областного СК, мальчик скончался в реанимационном отделении 22 января. Следствие уточняет, что бригада скорой помощи доставила ребенка в больницу с места его жительства. По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка.