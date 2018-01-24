Глава СПЧ считает, что дело главы "Мемориала" стоит расследовать в Москве

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов считает, что дело главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева стоит расследовать в Москве.

Титиев был арестован в Чечне в середине января по обвинению в хранении наркотиков. Ему вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до десяти лет заключения с крупным штрафом. Титиев вины не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

"Меня очень настораживает серия преступлений, которые совершены в последнее время на Северном Кавказе в отношении одной и той же правозащитной организации – правозащитного центра "Мемориал". Я считаю, что расследование дела в отношении Оюба Титиева точно так же, как и доследственная проверка по его заявлению о том, что наркотики ему были подброшены, чтобы эти два дела были расследованы в центральном аппарате МВД и СК", — сказал Федотов в кулуарах пленарного заседания Совета судей РФ.

СПЧ ранее попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить обстоятельства задержания, поскольку у правозащитников были основания предполагать, что задержание Титиева может быть связано с его правозащитной деятельностью, а наркотики в его автомобиле могли быть подброшены с целью компрометации.

После ареста Титиева в офисе ингушского филиала "Мемориала" в Назрани произошел пожар, сгорело несколько компьютеров и мебель. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Прокурор Ингушетии взял под контроль расследование уголовного дела.

Во вторник адвокат Петр Заикин, представляющий интересы главы филиала организации в Грозном, заявил РИА Новости, что машину правозащитной организации подожгли накануне в Махачкале. На этом автомобиле ездил в Чечню адвокат, который должен был принять участие в следственных действиях по делу Титиева. В то же время МВД и МЧС Дагестана факт поджога не подтверждали. Как сообщил РИА Новости позже в этот же день член правления "Мемориала" Олег Орлов, в связи с поджогом автомобиля правозащитный центр обратился в правоохранительные органы.