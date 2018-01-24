Глава СПЧ считает, что дело главы "Мемориала" стоит расследовать в Москве

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов считает, что дело главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева стоит расследовать в Москве.
"Меня очень настораживает серия преступлений, которые совершены в последнее время на Северном Кавказе в отношении одной и той же правозащитной организации – правозащитного центра "Мемориал". Я считаю, что расследование дела в отношении Оюба Титиева точно так же, как и доследственная проверка по его заявлению о том, что наркотики ему были подброшены, чтобы эти два дела были расследованы в центральном аппарате МВД и СК", — сказал Федотов в кулуарах пленарного заседания Совета судей РФ.
СПЧ ранее попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить обстоятельства задержания, поскольку у правозащитников были основания предполагать, что задержание Титиева может быть связано с его правозащитной деятельностью, а наркотики в его автомобиле могли быть подброшены с целью компрометации.
Во вторник адвокат Петр Заикин, представляющий интересы главы филиала организации в Грозном, заявил РИА Новости, что машину правозащитной организации подожгли накануне в Махачкале. На этом автомобиле ездил в Чечню адвокат, который должен был принять участие в следственных действиях по делу Титиева. В то же время МВД и МЧС Дагестана факт поджога не подтверждали. Как сообщил РИА Новости позже в этот же день член правления "Мемориала" Олег Орлов, в связи с поджогом автомобиля правозащитный центр обратился в правоохранительные органы.