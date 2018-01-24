Суд отказался перевести зачинщика ЧП в пермской школе под домашний арест

ПЕРМЬ, 24 янв — РИА Новости. Суд отказал матери одного из зачинщиков поножовщины в пермской школе в переводе его под домашний арест, сообщили РИА Новости в пермском краевом суде.

В среду подростка выписали из больницы.

"Пермский краевой суд оставил без изменения решение Мотовилихинского районного суда о мере пресечения для подростка", — отметила начальник отдела по взаимодействию с общественностью и СМИ Пермского краевого суда Татьяна Мантова.

Отмечается, что жалобу в вышестоящий суд подала мать одного из зачинщиков резни в школе. Женщина просила заменить заключение под стражу на домашний арест.

В пермской школе 15 января произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые были задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".