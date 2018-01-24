Суд продлил арест подозреваемому в нападении на полицейских в Дагестане

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Советский районный суд Махачкалы продлил на два месяца срок содержания под стражей подозреваемому в нападении с ножом на полицейских в Дагестане, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК России.

По данным следствия, утром 26 ноября прошлого года на перроне станции "Кизилюрт" мужчина напал с ножом на четырех сотрудников ОВД МВД по Дагестану, которые несли службу. В результате один из полицейских получил резаную рану щеки, а нападавший попытался скрыться. Для его задержания полицейские были вынуждены открыть огонь.

Злоумышленник был ранен, его госпитализировали. Пострадавший сотрудник полиции также был направлен в больницу. По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело.

"Суд принял решение о продлении на два месяца срока содержания под стражей 29-летнего мужчины, который в ноябре 2017 года совершил вооруженное нападение на сотрудников полиции", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по делу проведена генетическая экспертиза, а также назначена амбулаторная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.