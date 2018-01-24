Петербургская полиция проверяет сообщение об исчезновении инженера

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв — РИА Новости. Полиция Петербурга проверяет сообщение об исчезновении 30-летнего инженера морского конструкторского бюро "Малахит", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Источник отметил, что КБ "Малахит" является режимным объектом, занимается проектированием, строительством и испытаниями подводных лодок. В среду сотрудники полиции поедут в Петергоф вскрывать квартиру, где проживал пропавший инженер, добавил собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД, "в полицию поступило заявление о невыходе на связь 30-летнего гражданина, по данному факту проводится проверка".