Петербургская полиция проверяет сообщение об исчезновении инженера

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв — РИА Новости. Полиция Петербурга проверяет сообщение об исчезновении 30-летнего инженера морского конструкторского бюро "Малахит", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Во вторник 30-летний инженер первой категории секретного морского бюро машиностроения "Малахит" не вышел на работу из отпуска. Его коллега в этой связи заявил в полицию", — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что КБ "Малахит" является режимным объектом, занимается проектированием, строительством и испытаниями подводных лодок. В среду сотрудники полиции поедут в Петергоф вскрывать квартиру, где проживал пропавший инженер, добавил собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД, "в полицию поступило заявление о невыходе на связь 30-летнего гражданина, по данному факту проводится проверка".