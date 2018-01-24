На подмосковном складе с пластиком локализовали пожар

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Пожарные остановили распространение огня на складе с пластиком и бумагой в Ногинском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

"В 11.48 пожар на складе локализован на площади тысяча квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что никто не пострадал.

Мощный пожар охватил склад с платиком и бумагой в Подмосковье. Площадь возгорания — около 1 тысячи квадратных метров pic.twitter.com/4uhecuaVUv — НТВ (@ntvru) 24 января 2018 г.

​