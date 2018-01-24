Верховный суд Чечни рассмотрит жалобу на арест правозащитника Титиева

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Верховный суд Чеченской республики в четверг рассмотрит апелляционную жалобу на арест главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, сообщает пресс-служба центра.

Правозащитнику Титиеву вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до десяти лет заключения с крупным штрафом.

"Назначена дата рассмотрения апелляции Оюба Титиева на арест. Завтра, в четверг, 25 января, в Грозном, Верховном суде Чеченской республики в 11.00 мск будет рассматриваться апелляционная жалоба Оюба Титиева и его адвоката на избрание судом меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца", — говорится в сообщении.

Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев был арестован в Чечне в середине января по обвинению в хранении наркотиков. Правозащитник вины не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

СПЧ попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить обстоятельства задержания, поскольку у правозащитников были основания предполагать, что задержание Титиева может быть связано с его правозащитной деятельностью, а наркотики в его автомобиле могли быть подброшены с целью компрометации. СПЧ обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть вопрос о передаче расследования дела Титиева в следственный департамент МВД, либо о направлении в Чечню сотрудников центрального аппарата МВД для процессуального контроля над расследованием.