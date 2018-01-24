Названа причина падения опоры контактной сети на мосту в Петербурге

С.-ПЕТЕРУРГ, 24 янв — РИА Новости. Причиной падения опоры контактной сети на Тучковом мосту в Санкт-Петербурге стало превышение нагрузки, сообщает в среду городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Падение опоры контактной сети произошло в ночь с 18 на 19 января при разводке Тучкова моста в результате ее надлома по сварному шву. Были повреждены гранитное ограждение и парапет моста. Движение электротранспорта по мосту было временно прекращено и возобновилось в понедельник после работ по восстановлению контактной сети.

"Установлено, что разрыв шва произошел из-за ошибочных действий монтажников подрядной организации, которые в период разводки… пролетного строения осуществляли монтаж растяжек для дорожных знаков и тем самым создали дополнительную нагрузку на контактную сеть, с которой опора не справилась. При этом версия о некачественном металле опоры моста, которая выдвигалась ранее, не нашла подтверждения", — говорится в сообщении КРТИ.