Второго инициатора поножовщины в пермской школе выписали из больницы

ПЕРМЬ, 24 янв — РИА Новости. Второй инициатор поножовщины в пермской школе выписан из больницы, сообщил в среду краевой минздрав.

"Сегодня из городской клинической больницы №4 выписан второй подросток, в медицинском учреждении остается женщина в стабильном состоянии", — отметили в ведомстве.

В минувший понедельник, 15 января, в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые были задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье "покушение на убийство двух и более лиц".

"Пациент закончил лечение, в стационарной помощи он больше не нуждается", — подтвердили РИА Новости в медучреждении.

Во вторник из больницы был выписан и направлен в СИЗО другой зачинщик поножовщины в школе. О том, куда конвоировали подростка, ни врачи, ни сотрудники прокуратуры не сообщают.