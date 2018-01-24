Второго инициатора поножовщины в пермской школе выписали из больницы

ПЕРМЬ, 24 янв — РИА Новости. Второй инициатор поножовщины в пермской школе выписан из больницы, сообщил в среду краевой минздрав.
В минувший понедельник, 15 января, в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые были задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье "покушение на убийство двух и более лиц".
"Пациент закончил лечение, в стационарной помощи он больше не нуждается", — подтвердили РИА Новости в медучреждении.
Во вторник из больницы был выписан и направлен в СИЗО другой зачинщик поножовщины в школе. О том, куда конвоировали подростка, ни врачи, ни сотрудники прокуратуры не сообщают.