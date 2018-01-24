ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв — РИА Новости. Житель Сахалина предстанет перед судом за убийство шумевших соседей, которых он забил металлической тростью и самокатом.
"Заместителем прокурора Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 28-летнего жителя Александровск-Сахалинского района за убийство двух лиц", — сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.
Следователи установили, что в ночь на 30 августа прошлого года, находясь в квартире потерпевших, обвиняемый нанес металлической тростью, фрагментом ручки и платформой для ног самоката мужчине и женщине не менее 19 ударов по всему телу, в том числе по голове.
Отмечается, что соседи не отреагировали на замечания мужчины по поводу шума, который исходил из их квартиры, за что поплатились жизнью.
Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.