Жителя Сахалина будут судить за убийство соседей тростью и самокатом

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв — РИА Новости. Житель Сахалина предстанет перед судом за убийство шумевших соседей, которых он забил металлической тростью и самокатом.

"Заместителем прокурора Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 28-летнего жителя Александровск-Сахалинского района за убийство двух лиц", — сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.

Следователи установили, что в ночь на 30 августа прошлого года, находясь в квартире потерпевших, обвиняемый нанес металлической тростью, фрагментом ручки и платформой для ног самоката мужчине и женщине не менее 19 ударов по всему телу, в том числе по голове.

"Смерть потерпевших наступила на месте совершения преступления. Уголовное дело направлено в Сахалинский областной суд", — добавили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что соседи не отреагировали на замечания мужчины по поводу шума, который исходил из их квартиры, за что поплатились жизнью.

Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.