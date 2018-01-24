С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Ленинградской области, подозреваемого в нападении в лифте на девочку, у которой он пытался отнять мобильный телефон под угрозой игрушечного пистолета, сообщает в среду СУСК РФ по региону.

"По версии следствия, 22 января… подозреваемый, находясь в грузовом лифте одного из домов… в городе Сосновый Бор Ленинградской области, демонстрируя предмет, имитирующий оружие (игрушечный пистолет), угрожая применением насилия опасного для жизни и здоровья, напал на несовершеннолетнюю девочку, намереваясь похитить принадлежащий ей мобильный телефон, но не завладел указанным имуществом, поскольку потерпевшая оказала активное сопротивление и он скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины возбуждено по статье "разбой".

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, информирует СУСК.