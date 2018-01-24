Мосгорсуд признал законным заочный арест участника "Правого сектора"*

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест Геннадия Хамраева, подозреваемого в причастности к деятельности запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Решение Басманного суда оставлено без изменений", — сказал собеседник агентства.

Басманный суд Москвы 27 декабря прошлого года санкционировал заочный арест Геннадия Хамраева и Романа Стригункова, которые, по версии следствия, причастны к деятельности запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор"*. Дело возбуждено по статье "участие в экстремистской организации" (часть 2 статьи 282.2 УК РФ). Оба объявлены в международный розыск. Ранее суд заочно арестовал еще трех активистов организации — Игоря Чудинова, Георгия Стоцкого и Артема Скоропадского.

Как заявляла представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, "Скоропадский — руководитель пресс-службы "Правого сектора"*, систематически выступает в СМИ и в сети Интернет, а также на различных общественно-массовых мероприятиях с пропагандой преступной идеологии указанной организации, призывами единомышленников к вступлению в нее и участию в совершении преступлений экстремистской направленности". По данным следствия, мужчины поддерживают радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма.

По словам Петренко, в разное время они покинули РФ и направились на Украину, где вступили в ряды "Правого сектора"*. Она добавила, что Чудинов был заместителем командира одного из боевых структурных подразделений экстремистской организации, а Хамраев принимал "активное участие в карательных операциях против мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР".

Петренко уточнила, что Стоцкий и Стригунков систематически принимали участие в митингах, шествиях и других общественно-массовых мероприятиях этой организации. По ее словам, они также вели пропаганду идеологии, целей и задач "Правого сектора"*, идеализируя деятельность руководителей и активистов экстремистской организации.

"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.

* Запрещенная в России экстремистская организация