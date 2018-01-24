На Урале вынесли приговор экс-полицейскому за производство поддельной водки

ЧЕЛЯБИНСК, 24 янв – РИА Новости. Суд приговорил к двум годам лишения свободы условно бывшего полицейского в Челябинской области за производство и продажу поддельной водки, сообщила в среду пресс-служба УФСБ по региону.

По данным ведомства, мужчина организовал производство поддельной водки на личном подворье и потом реализовывал ее в Троицке и других населенных пунктах Челябинской области.

При задержании у него было изъято около 5 тысяч бутылок алкоголя объемом 0,5 и 0,7 литра, а также 32 пятилитровых емкости с содержимым, уточнили в УФСБ. Как добавили в пресс-службе, доход от незаконного бизнеса составил более 1,2 миллиона рублей.

"Троицким городским судом Челябинской области осужден бывший сотрудник полиции… Суд признал жителя Троицка виновными в совершении данного преступления и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года", — говорится в сообщении.