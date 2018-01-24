Во Владивостоке раскрыли аферу с новогодними елками

ВЛАДИВОСТОК, 24 янв – РИА Новости. Следователи добились ареста директора муниципального учреждения "Социально-культурный центр "Владивосток" по делу о получении "отката" в 200 тысяч рублей за госконтракт на установку новогодних елей, сообщает СУСК по Приморскому краю.

"По версии следствия, в январе 2015 года обвиняемый получил взятку в сумме 200 тысяч рублей от гражданина за то, что поспособствовал в заключении муниципального контракта на монтаж (демонтаж) новогодних елей и получения последним дохода", — говорится в сообщении.

Как уточнили в СУСК, речь идет об установке и демонтаже всех новогодних елей в городе.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста.

Отмечается, что преступление выявили сотрудники полиции. По данным краевого УМВД, оперативники провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого, изъяли документы, деньги и электронные носители. Правоохранители устанавливают причастность фигуранта к аналогичным преступлениям.