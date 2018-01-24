Источник сообщил детали о пожаре на подмосковном складе с пластиком

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Площадь пожара с пластиком и бумагой в Ногинском районе Московской области достигла тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Склад находится на улице Советская в деревне Молзино.
"Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров, из здания выведены 11 рабочих", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, пострадавших нет. На место направлена мобильная лаборатория, чтобы измерить содержание вредных веществ в воздухе.
Мощный пожар охватил склад с платиком и бумагой в Подмосковье. Площадь возгорания — около 1 тысячи квадратных метров pic.twitter.com/4uhecuaVUv— НТВ (@ntvru) 24 января 2018 г.