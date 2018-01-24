Суд приступил к слушаниям по делу предполагаемого члена банды Басаева

Приговор по делу о теракте в Буденновске (10)

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв – РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Бадрудди Даудова, обвиняемого в участии в теракте с захватом заложников в городе Буденновске в 1995 году, сообщила журналистам представитель суда Алена Катькало.

"Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Бадрудди Даудова. Данное уголовное дело связано с организацией террористического акта в городе Буденновске в 1995 году", — сказала она.

В декабре прошлого года замгенпрокурора Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу уроженца Чечни Даудова. Он обвиняется в захвате заложников, участии в банде и теракте, сообщал СК РФ. Дело было направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд.

В июне 1995 года более 160 боевиков на трех грузовиках и "Жигулях" беспрепятственно въехали в Буденновск (Ставропольский край), преодолев 52 блокпоста и КПП.

По данным СК РФ, террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек в городской больнице, убили 129 и ранили 317. В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а террористической группе дали возможность уйти в Чечню.

После нападения президент Борис Ельцин отправил в отставку главу МВД Виктора Ерина, директора ФСБ Сергея Степашина и министра по делам национальностей и региональной политике Николая Егорова. Был принят специальный закон о борьбе с терроризмом, запрещающий удовлетворять требования бандитов.

Организатор теракта в Буденновске Шамиль Басаев был уничтожен в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже осуждены к длительным срокам заключения.