В Подмосковье загорелся склад с пластиком

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Склад с пластиком и бумагой загорелся в среду в Ногинском районе Московской области, площадь возгорания уточняется, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

"В населенном пункте Молзино по адресу: улица Советская, дом 85, горит склад, в котором находятся пластик и бумага", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на место ЧП уже направлены 10 боевых расчетов, всего 35 человек. Обстоятельства выясняются.

Мощный пожар охватил склад с платиком и бумагой в Подмосковье. Площадь возгорания — около 1 тысячи квадратных метров pic.twitter.com/4uhecuaVUv — НТВ (@ntvru) 24 января 2018 г.

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