На Ямале экс-главу ФМС и его подчиненных будут судить за аферу с премиями

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 янв — РИА Новости. Пятеро бывших сотрудников управления Федеральной миграционной службы (ФМС) ЯНАО, в том числе экс-руководитель ведомства, предстанут перед судом за махинации с премиальными выплатами на 7 миллионов рублей, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.
"Получая денежные выплаты, сотрудники через пособников передавали начальнику заранее оговоренные денежные суммы. В результате указанных преступных действий начальник управления при пособничестве четырех доверенных лиц незаконно похитил денежные средства на общую сумму более 7 миллионов рублей", — говорится в сообщении следственного управления.
В отношении начальника УФМС было возбуждено дело о присвоении и растрате с использованием своего служебного положения, а его четверо подчиненных обвиняются в пособничестве. В следственном ведомстве подчеркнули, что бывшие сотрудники миграционной службы свою вину не признали.
"Тем не менее, в результате тщательно проведенной следственной работы собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину злоумышленников, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавили в СУСК.