На Ямале экс-главу ФМС и его подчиненных будут судить за аферу с премиями

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 янв — РИА Новости. Пятеро бывших сотрудников управления Федеральной миграционной службы (ФМС) ЯНАО, в том числе экс-руководитель ведомства, предстанут перед судом за махинации с премиальными выплатами на 7 миллионов рублей, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.

По данным следствия на протяжении более чем трех лет руководитель окружного управления ФМС подыскивал подчиненных для их премирования при условии возвращения ему части полученных денежных средств. Эту схему он объяснял сотрудникам якобы необходимостью финансирования различных нужд ведомства.

"Получая денежные выплаты, сотрудники через пособников передавали начальнику заранее оговоренные денежные суммы. В результате указанных преступных действий начальник управления при пособничестве четырех доверенных лиц незаконно похитил денежные средства на общую сумму более 7 миллионов рублей", — говорится в сообщении следственного управления.

В отношении начальника УФМС было возбуждено дело о присвоении и растрате с использованием своего служебного положения, а его четверо подчиненных обвиняются в пособничестве. В следственном ведомстве подчеркнули, что бывшие сотрудники миграционной службы свою вину не признали.

"Тем не менее, в результате тщательно проведенной следственной работы собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину злоумышленников, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавили в СУСК.