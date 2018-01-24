В Волгограде вынесли приговор мужчине, порезавшему подростка на дискотеке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв — РИА Новости. Суд приговорил к 3,5 года лишения свободы и 500 тысячам рублей штрафа жителя Вологодской области, который, будучи в нетрезвом виде на дискотеке, ударил ножом подростка, попросившего не приставать к его знакомой, сообщает в среду СУСК РФ по региону.
Уголовное дело расследовалось по статье "причинение тяжкого вреда здоровью".
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В счет возмещения морального вреда в пользу потерпевшего с подсудимого взыскано 500 тысяч рублей, информирует СУСК.