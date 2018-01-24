Роспотребнадзор арестовал 12 тысяч изделий из меха с августа 2016 года

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор выявил и арестовал более 12 тысяч единиц продукции из меха с августа 2016 года по текущий период 2018 года, сообщается на сайте ведомства.

"За период с августа 2016 года по текущий период 2018 года территориальными органами Роспотребнадзора в 66 субъектах РФ было выявлено в общей сложности более 12 тысяч единиц продукции из меха, находившейся в обороте в нарушение требований на общую сумму более 600 миллионов рублей, на продукцию наложен арест", — говорится в сообщении.

Отмечается, что система маркировки идентификационными знаками включает в себя в том числе качественные характеристики товара, которая позволяет потребителю сделать осознанный выбор. При этом информация, полученная потребителем после сканирования маркировки посредством мобильного устройства, позволяет в автоматическом режиме передавать данные в случае обнаружения несоответствия в контрольно-надзорные органы.

Согласно сообщению, это снижает административную нагрузку на добросовестный бизнес и коррупционные риски, позволяя контрольно-надзорным органам оперативно реагировать в случае нарушения установленных требований.