В Кемерово мужчина на вокзале заявил о бомбе в своей сумке

КЕМЕРОВО, 24 янв — РИА Новости. Сотрудники кузбасской транспортной полиции возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма после того, как пассажир на вокзале заявил о бомбе в своей сумке, сообщила РИА Новости в среду представитель Кузбасского линейного управления МВД Елена Щербинина.

По ее словам, инцидент произошел в прошлую пятницу на Кемеровском железнодорожном вокзале.

"Пассажир при прохождении через рамку стационарного металлодетектора сообщил, что у него в сумке находится бомба. Транспортные полицейские предприняли меры к немедленной эвакуации пассажиров и работников транспорта, железнодорожный вокзал и прилегающая территория были обследованы с применением служебно-разыскной собаки", — рассказала Щербинина.

Она добавила, что полицейские провели досмотр пассажира и его багажа, однако взрывчатых веществ или взрывных устройств не нашли. Правоохранители после этого задержали "шутника", которым оказался 26-летний иностранный гражданин, прибывший в Кемерово на заработки.

"Задержанный мужчина в тот момент был трезвым и находился на вполне легальных основаниях на территории РФ. У него были с собой необходимые документы, он планировал официально трудоустраиваться в Кемерове", — уточнила Щербинина.

В итоге мужчина стал фигурантом уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры. Если его вина подтвердится, ему может грозить штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей либо до пяти лет лишения свободы. На время следствия мужчина арестован.