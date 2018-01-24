В Хабаровске осудили "целительницу", снявшую порчу за 1,3 млн рублей

ХАБАРОВСК, 24 янв – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Хабаровска приговорил к трем годам колонии женщину, которая вместе с помощницей снимала "порчу" с пенсионерок, получив за услуги 1,3 миллиона рублей, сообщает прокуратура Хабаровского края в среду.
От действий злоумышленницы пострадали пять пенсионерок, общий ущерб превысил 1,3 миллиона рублей.
"Суд признал женщину виновной по статье "мошенничество" и приговорил к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд взыскал с осужденной в пользу потерпевших всю сумму причиненного ущерба", — говорится в сообщении.
Отмечается, что соучастница осужденной, которая находилась под подпиской о невыезде, скрылась от суда. Она объявлена в федеральный розыск.