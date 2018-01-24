В Хабаровске осудили "целительницу", снявшую порчу за 1,3 млн рублей

ХАБАРОВСК, 24 янв – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Хабаровска приговорил к трем годам колонии женщину, которая вместе с помощницей снимала "порчу" с пенсионерок, получив за услуги 1,3 миллиона рублей, сообщает прокуратура Хабаровского края в среду.

Суд установил, что хабаровчанка с соучастницей подходили на улице к пенсионеркам и сообщали, что на них наложена "порча". Для того чтобы ее "снять", злоумышленницы предлагали потерпевшим отдать все деньги и ювелирные изделия для проведения ритуала, а затем пройти вдоль многоквартирного дома до тринадцатого окна и вернуться обратно. После чего обещали возвратить им имущество. Однако как только потерпевшие отходили, мошенницы покидали место преступления.

От действий злоумышленницы пострадали пять пенсионерок, общий ущерб превысил 1,3 миллиона рублей.

"Суд признал женщину виновной по статье "мошенничество" и приговорил к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд взыскал с осужденной в пользу потерпевших всю сумму причиненного ущерба", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соучастница осужденной, которая находилась под подпиской о невыезде, скрылась от суда. Она объявлена в федеральный розыск.