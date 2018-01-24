Во Владивостоке после поджога торгового центра возбудили уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 24 янв — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Владивостока, подозреваемого в поджоге торгового центра, сообщает пресс-служба УМВД России по Владивостоку.

Ночью 15 января загорелись супермаркет "Фреш 25" и боулинг "Фабрика" во Владивостоке. Как сообщили в УМВД, общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров, в результате происшествия никто не пострадал. На официальной странице в Instagram супермаркета "Фреш 25" отмечалось, что огнем уничтожен фасад магазина с правой стороны, сильно повреждены внутренние помещения приемки товаров, торговый зал супермаркета закопчен гарью. Полиция задержала 59-летнего жителя Владивостока по подозрению в совершении поджога, отметила пресс-служба ведомства.

"Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в поджоге торгового центра. Были проведены пожарно-технические экспертизы, по заключению которых установлено, что причиной пожара стал поджог", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия". Статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.