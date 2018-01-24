ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв — РИА Новости. Шторма у берегов Камчатки мешают доставить продукты в село Никольское Алеутского района, где уже наблюдается нехватка молока, овощей и фруктов, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что берегов Камчатки шторма бушуют с конца прошлой недели. Наблюдалось волнение до 8-9 метров. В среду к берегам полуострова подошел очередной циклон, который принес сильные осадки и ветер, который в некоторых районах достигает ураганной силы.

"Теплоход "Василий Завойко" доставит 50 тонн продовольствия для жителей села Никольское. Основные погрузочные работы уже завершены — судно готово выйти на Командоры, как только позволит погода", — говорится в сообщении.

Власти края отмечают, что выход судна в море был запланирован еще на прошлой неделе, однако неблагоприятные погодные условия внесли коррективы в расписание движения судов.

"Прогноз неблагоприятный до воскресенья включительно, но экипаж наготове, судно выйдет, как только погода нормализуется. Переход до Никольского займет порядка 30 часов", — приводит пресс-служба слова замминистра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Михаила Антипова.

По данным районной администрации, в настоящее время в Никольском имеется необходимый запас основных продуктов питания.

"Крайний пароход в Никольское приходил в конце декабря, поэтому запас основных продуктов в селе достаточный. Крупы, мясо, консервация есть на ближайшие 3-4 недели. Сейчас с пароходом ждем фрукты, овощи и молочную продукцию", — отметила глава Алеутского района Светлана Арнацкая.

Село Никольское расположено в 775 километрах от Петропавловска-Камчатского, на одном из Командорских островов — остове Беринга. В населенном пункте проживает порядка 670 человек.