На Чукотке оценили последствия землетрясения на Аляске для региона

ВЛАДИВОСТОК, 24 янв — РИА Новости. Мощное землетрясение на Аляске не привело к повреждениям зданий и сооружений на Чукотке, угрозы цунами для российского региона также нет, сообщает окружной главк МЧС РФ.
"Расстояние от эпицентра землетрясения до ближайшего населенного пункта Чукотского АО (села Уэлен Чукотского МР) составляет приблизительно 800 километров. По информации ЕДДС муниципальных образований, в населенных пунктах ощутимых колебаний земли не произошло, поврежденных зданий и сооружений нет. Угроза цунами для территории Чукотского автономного округа отсутствует", — говорится в сообщении.