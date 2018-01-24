На Чукотке оценили последствия землетрясения на Аляске для региона

ВЛАДИВОСТОК, 24 янв — РИА Новости. Мощное землетрясение на Аляске не привело к повреждениям зданий и сооружений на Чукотке, угрозы цунами для российского региона также нет, сообщает окружной главк МЧС РФ.

Как ранее сообщила Геологическая служба США (USGS), у побережья американского штата Аляска в 278 километрах к юго-востоку от города Кадьяк произошло землетрясение магнитудой 8,2. Позднее магнитуда была понижена до 7,9. После землетрясения зафиксированы около 20 афтершоков, самый мощный — магнитудой 5,6. Была объявлена угроза цунами, позже ее сняли.

"Расстояние от эпицентра землетрясения до ближайшего населенного пункта Чукотского АО (села Уэлен Чукотского МР) составляет приблизительно 800 километров. По информации ЕДДС муниципальных образований, в населенных пунктах ощутимых колебаний земли не произошло, поврежденных зданий и сооружений нет. Угроза цунами для территории Чукотского автономного округа отсутствует", — говорится в сообщении.